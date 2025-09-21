Torino News
Moviola Torino Atalanta, l’episodio chiave del match
Moviola Torino Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la quarta giornata di Serie A 2025/2026
L’episodio chiave della moviola del match Torino Atalanta, valido per la seconda giornata di Serie A stagione 2025/2026. Dirige la sfida l’arbitro Andrea Colombo di Como, con assistenti Andrea Zingarelli di Siena e Andrea Bianchini di Perugia. IV ufficiale invece Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, V.A.R. Marco Guida di Torre Annunziata, e per l’aA.V.A.R. Fabio Maresca di Napoli).
🔴1′ – Inizia la partita
⚽31′ – GOL ATALANTA: ha segnato Krstovic
31′ – Dormita colossale dei granata: Samardzic di gran carriera si invola sulla fascia a serve Krstovic che – completamente solo – ha tutto il tempo di girare col destro. Israel la tocca al pelo, ma la palla colpisce. Il var conferma la rete
⚽35′ – GOL ATALANTA: raddoppia Sulemana
35′ – Nasce tutto dal subentrato Bellanova. L’esterno allunga e serve Sulemana che non sbaglia. Sbaglia, invece, ancora una volta la difesa di Baroni. Il var conferma la rete
⚽38′ GOL DELL’ATALANTA: doppietta Krstovic
38 – Ma cosa succede al Torino? Sulemana serve Krstovic che con buona parte della porta sguarnita infila dentro. Difesa granata nel pallone. Il var conferma la rete
Nulla da segnalare dalla moviola del primo tempo di Atalanta Torino, la Dea ne fa tre in dieci minuti e il var (giustamente) li conferma tutti. Partita a senso unico per quanto riguarda l’andamento del gioco, nessuna azione di difficile lettura per l’arbitro
🔴1′ – Inizia il secondo tempo di Torino Atalanta
