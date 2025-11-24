Torino News
Moviola Torino Como, l’episodio chiave del match
Moviola Torino Como, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026
L’episodio chiave della moviola del match Torino Como, valido per la decima giornata di Serie A stagione 2025/2026. Arbitra il Signor Kevin Bonacina, della sezione AIA di Bergamo. Assistenti i Signori Moro e Galimberti, quarto ufficiale invece il Sig. Manganiello. VAR il Signor Prontera, AVAR il signor Paterna.
MOVIOLA TORINO COMO:
🔴90 + 3′ Finisce 1-5 Torino Como. Baroni a lezione da Fàbregas, granata (fischiati) travolti dai lariani (spumeggianti)
90′ – Assegnati 3 minuti di recupero
⚽86′ – GOL DEL COMO: Baturina cala la manita! Tiro a incrociare dopo aver sopreso Tameze. Nulla da fare per Paleari
⚽76′ – GOL DEL COMO: convalidata dal Var la rete di Nico Paz
⚽71′ – GOL DEL COMO: Jacobo Ramón chiude (virtualmente) la partita! Jesus Rodriguez intercetta il pallone e serve Perrone. Precisa la sfera per Ramon che infila di testa. Il var conferma la rete
⚽52′ – GOL DEL COMO: Addai porta i lariani nuovamente avanti! Doppietta personale del talento del Como, che riceve palla sulla trequarti e calcia dal limite dell’area. Il tiro è potente e preciso, ma la difesa granata è in netto ritardo
🔴Inizia il secondo tempo di Torino Como
🔴45 + 4′ – Fine primo tempo: Torino Como 1-1
⚽47′ – GOL DEL TORINO: pareggio di Vlasic. Rigore glaciale. Il var conferma la rete
45′ + 1 – Confermato il rigore. Lo tirerà Vlasic!
45′ – Tre minuti di recupero
44′ – Il VAR richiama l’arbitro . Da valutare il tocco!
⚽36′ – GOL DEL COMO: Jayden Addai porta in vantaggio Fabregas! Jesus Rodriguez salta Pedersen e crossa al centro. Addai prima di tutti indirizza in porta. Il var conferma la rete
🔴1′ – Il match è iniziato!
Pagelle Torino Como: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
Torino Como 1-5: Baroni a lezione da Fàbregas, granata (fischiati) travolti dai lariani (spumeggianti)
