Moviola Torino Cremonese, l’episodio chiave del match

Moviola Torino Cremonese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2025/2026. Dirige la gara il Signor Livio Marinelli della sezione AIA di Tivoli. Assistenti i signori Mastrodonato e Pistarelli. Quarto ufficiale il signor Turrini, mentre V.A.R. sarà il signor Meraviglia e A.V.A.R. il signor Di Bello.

🔴90′ + 8 Finisce qui Torino Cremonese. Vlasic (versione bomber) torna a far sorridere Baroni! Superata la prova dell’ex Nicola

90′ + 7 – Proteste Cremonese: colpo di mano in area di Simeone! Il Cholito arriva in maniera scomposta sul pallone e la accarezza col braccio durante il movimento di torsione del braccio stesso. Per Var e arbitro non c’è nulla. Il tocco pare involontario e fortunio, però sembra evidente. Tifosi ospiti che lamentano la decisione ad alta voce

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Torino Cremonese

🔴45 + 2′ – Fine primo tempo di Torino Cremonese

45′ – Assegnati due minuti di recupero

⚽27’ – GOL DEL TORINO: Vlasic porta avanti Baroni! Traversone dalla sinistra, col pallone che rimbalza tra le gambe dei giocatori di ambo le squadre (Zapata prima, Baschirotto poi). Palla che termina sui piedi di Vlasic che da ottima posizione non deve far altro che infilare. Il var conferma la rete

🔴1′ – Il match è iniziato