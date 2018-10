Moviola Torino-Frosinone: gli episodi arbitrali dubbi della gara valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019

Moviola Torino-Frosinone: gli episodi arbitrali dubbi della gara valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019. Dopo un primo tempo sostanzialmente tranquillo a livello di direzione arbitrale, nel corso del secondo tempo, intorno al 13′, un episodio scuote la gara dell’Olimpico Grande Torino: sul risultato di 2-0 in favore dei granata, su un calcio d’angolo in favore dei ciociari battuto da Ciano, Ciofani tocca il pallone per Goldaniga che insacca per il 2-1 dopo un contatto con Sirigu. Grandi proteste dei granata sia per il tocco di Dionisi – forse con la palla oltre la linea di fondo – sia per l’intervento di Goldaniga su Sirigu (poi ammonito per proteste), ritenuto falloso. L’arbitro Ivano Pezzuto, dopo il consulto VAR, convalida la rete dei gialloblù. Altro episodio al 23′ della seconda frazione: su cross di Parigini, Izzo va in rete sulla respinta di Sportiello: rete annullata per la posizione irregolare di Belotti sul cross iniziale. Un pò clamorosamente, poi, il difensore del Torino andato in rete, viene ammonito per essersi tolto la maglia nell’esultare per la segnatura poi annullata.