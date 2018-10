Torino-Frosinone: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Torino-Frosinone, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Ad aprire l’ottava giornata della Serie A sarà l’incontro tra Torino e Frosinone, in programma alle 20.30 allo stadio “Olimpico Grande Torino” del capoluogo piemontese. Reduci da una vittoria ottenuta sul filo del rasoio contro il Chievo, grazie alla rete di Zaza in extremis, i Granata occupano la 12° posizione in classifica con 9 punti, a pari merito con Milan e SPAL. I neopromossi, invece, gravitano nelle parti infime del raggruppamento, con un solo punto (conquistato contro il Bologna) e un solo gol segnato in otto giornate (quello di Ciano contro il Genoa). Sulla carta, gli uomini di Mazzarri non dovrebbero avere troppi problemi a sbarazzarsi della compagine laziale ma le ultime prestazioni dei Granata non sono state sempre confortanti; per questo, servirà la massima concentrazione. Tra le fila ciociare, infine, milita un certo Perica, andato curiosamente in gol in entrambe le sue uniche due presenze da titolare contro il Torino. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Torino-Frosinone: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Torino-Frosinone: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Torino-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

Qui Torino. Reduci dalla fondamentale, anche se sudata, vittoria ottenuta in extremis contro il Chievo a Verona, i Granata hanno l’obiettivo di bissare il successo della scorsa giornata, tentando la scalata ai piani alti della classifica, o quanto meno di avvicinarsi il più possibile alle posizioni valide per l’Europa League. Per l’occasione, Mazzarri sembra tentato di schierare Zaza dal primo minuto in coppia con Belotti. Sulle corsie esterne, spazio al duo Berenguer˗Ola Aina, con Soriano e Meité a supportare il regista Rincon. In difesa, spazio al trio collaudato Izzo, Nkoulou e Moretti.

Qui Frosinone. La situazione in classifica, dopo otto giornate, inizia a farsi pesante ma il gol realizzato da Ciano (sebbene inutile) potrebbe aver acceso una flebile speranza di ripartenza. L’autore dell’unico gol frosinate in stagione (dopo i 18 gol subiti) dovrebbe partire titolare a fianco di Ciofani e davanti a Soddimo, in posizione di trequartista. A centrocampo, il grande ex di turno, Molinaro, accanto ad Halfredsson, Chibsah e Zampano. In difesa, davanti a Sportiello, spazio a Goldaniga, Salamon e Krajnc.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Berenguer, Soriano, Rincon, Meité, Aina; Zaza, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Djidji, Baselli, Lukic, Parigini, Damascan, Edera, Iago Falque. Allenatore: Walter Mazzarri.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Soddimo; Ciano, Ciofani. A disposizione: Bardi, Iacobucci, Ariaudo, Brighenti, Beghetto, Ghiglione, Vloet, Crisetig, Besea, Campbell, Pinamonti, Perica. Allenatore: Moreno Longo.

Torino-Frosinone: precedenti

Esiste un unico precedente tra le due formazioni in Serie A, in casa granata, ed è quello risalente alla stagione 2015/2016 quando i ciociari calcarono per la prima volta nella loro storia il terreno della massima categoria. In quell’occasione, l’incontro terminò in goleada, dal momento che il risultato finale venne fissato sul 4˗2, grazie alle reti messe a segno da Immobile, la doppietta di Belotti e il gol di Benassi; di Sammarco e Avelar le reti dei giallo˗azzurri. Se teniamo conto anche degli incroci nel campionato cadetto, allora, i precedenti, sempre in terra piemontese, salgono a 3 con una vittoria per parte: la prima, quella della stagione 2009˗2010, a marca granata grazie alle reti di Bianchi (tripletta) e alla rete del momentaneo pareggio di Santoruvo; la seconda, quella della stagione successiva, a marca ciociara, grazie alle reti di Sansone e Lodi per gli ospiti e di Pratali per i padroni di casa.

Torino-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Torino-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.