Moviola Torino Lecce: l’episodio chiave del match. Il giudizio sull’arbitro Sozza

Moviola Torino Lecce, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/2026

In un’atmosfera carica di tensione allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Baroni ritrovano il sorriso superando il Lecce per 1-0 grazie a una rete di Ché Adams. La vittoria interrompe una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, ma lascia in eredità pesanti squalifiche che complicano il futuro prossimo della squadra. La rete decisiva arriva al 29’, nata da un’incertezza di Falcone che permette a Pedersen di servire Vlasic: il fantasista croato pennella un cross per il tap-in vincente dello scozzese, la cui posizione è stata giudicata assolutamente regolare dalla moviola.

Nonostante il vantaggio, il match resta in bilico fino al triplice fischio, con il Lecce che sfiora il pari all’82’ con un palo clamoroso colpito da Banda. Sul fronte arbitrale, la direzione di Sozza è stata tutto sommato positiva. Sicuramente caratterizzata da episodi cruciali, tra cui il salvataggio miracoloso di Falcone su colpo di testa di Maripan al 73’. Nonostante le proteste granata, la Goal Line Technology ha confermato che la palla non aveva superato interamente la linea di porta, strozzando in gola l’urlo del raddoppio.

Tuttavia, le notizie peggiori per Baroni arrivano dal taccuino delle ammonizioni. Nikola Vlasic, ammonito al 45’ per un intervento duro su Coulibaly, e il giovane Prati, sanzionato al 95’ per un fallo tattico necessario a fermare una ripartenza pericolosa, erano entrambi diffidati. Entrambi i calciatori salteranno dunque la cruciale sfida di settimana prossima contro la Fiorentina al Franchi. Nonostante le pesanti assenze disciplinari, il Torino può godersi il debutto positivo dei nuovi acquisti, con Marianucci titolare e gli ingressi di Kulenovic e Obrador, che blindano tre punti fondamentali in ottica salvezza e ridanno ossigeno a una classifica che stava diventando preoccupante. Questa la moviola Torino Lecce.

