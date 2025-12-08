Torino News
Moviola Torino Milan, l’episodio chiave del match
Moviola Torino Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2025/2026
Moviola Torino Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la quattrodicesima giornata di Serie A 2025/2026. Dirige la gara l’arbitro: Chiffi, assistenti: Baccini-Bercigli.IV Uomo Tremolada, al VAR: Ghersini, AVAR affidato a Abisso.
🔴90 + 5 Torino Milan termina 2-3: Pulisic completa la rimonta! Allegri primo, Baroni ora rischia
90′ – Assegnati 5 minuti di recupero
⚽77′ – GOL MILAN: ancora lui! sempre lui! Ricci imbuca e Pulisic conclude, rimonta completata! Altra dormita della difesa granata
70′ – Adams segna ma è tutto fermo: l’arbitro aveva fischiato fallo a Pedersen (spintone sull’avversario)
⚽67′ – GOL DEL MILAN: Appena entrato ecco subito Christian Pulisic! Saelemaekers lo serve al bacio e lo statunitense infila dove Israel non può arrivare
64′ – Il Milan lamenta un possibile rigore, spallata di Maripan su Nkunku, il contatto sembra lieve
🔴Inizia il secondo tempo di Torino Milan
45′ – Assegnati 4 minuti di recupero
🔴45 + 4′ – Fine prmo tempo: Torino Milan vanno al’intervallo sul 2-1
⚽24′ – GOL DEL MILAN: Adrien Rabiot accorcia le distanze, tiro angolato e potente da lontanissimo! Torino Milan ora è 2-1
18′ – Lamentele del Diavolo per un possibile fallo a inizio azione, ma il var (giustamente vista la lieve entità del contatto) conferma il gol!
⚽17′ – GOL DEL TORO: ha raddoppiato Zapata. Contropiede p-e-r-f-e-t-t-o dei granata, palla al colombiano che da posizione defilata calcia potente e preciso!
⚽9′ – GOL DEL TORO: Vlasic non sbaglia il rigore
8′ – Il var conferma il rigore
8′ – Rigore per il Torino: errore clamoroso di Tomori, che per prendere le distanze su Adams in marcatura allunga le mani e si ritrova addosso il pallone (proprio sul braccio destro). Per l’arbitro non ci sono dubbi
5′ – Partita fin da subito maschia, dura: tanti contrasti in mezzo al campo. Si lotta su ogni pallone
🔴1′ – Il match è iniziato
TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.
Torino Milan 2-3: Pulisic completa la rimonta! Allegri primo, Baroni ora rischia
