 Moviola Torino Modena, l'episodio chiave del match
Torino News

Moviola Torino Modena, l’episodio chiave del match

4 secondi ago

moviola

Moviola Torino Modena, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il primo turno della Coppa Italia 2025/2026

L’episodio chiave della moviola del match Torino Modena, valido per il primo turno della Coppa Italia 2025/2026. Dirige la sfida l’arbitro Paride Tremolada di Monza.

MOVIOLA TORINO MODENA:

🔴Inizia il match!

Nulla da segnalare per il momento dalla moviola di Torino vs Modena

