Torino Modena LIVE 0-0: inizia la Coppa Italia!
Torino Modena, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per il primo turno di Coppa Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE della partita
(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ci siamo, ora del condizionale possiamo fare a meno, ora alle parole subentrerà il campo. E’ tutto pronto per il calcio d’inizio di Torino Modena, è tutto pronto per l’inizio di una nuova stagione! Questa sera alle 21e15 in punto va in scena il primo turno della Coppa Italia tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino. Da una parte i granata di Marco Baroni (arrivato dalla Lazio all’ombra della Mole quest’estate a colmare il posto vacante lasciato libero dall’esonerato Paolo Vanoli), dall’altro i gialloblù di mister Andrea Sottil (ex della partita). Non ci resta che attendere il calcio d’inizio, ecco: vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita.
TORINO MODENA LIVE:
🔴Inizia il match!
1′ – Più che discreta la cornice di pubblico (considerando giorno, momento e partita): sono circa 12mila i tifosi del Torino presenti
5′ – Inizio lento: ambo le squadre sembrano studiare l’avversario in questi primi giri d’orologio, tanto fraseggio per entrambe
6′ – Primo calcio d’angolo Modena: palla alta per tutti!
10′ – Possesso Torino: la squadra di Baroni mantiene ora il pallino del gioco
Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Masina, Coco, Biraghi; Casadei, Gineitis; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Sazonov, Simeone, Lazaro, Dembélé, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata. Allenatore: Baroni.
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Pyyhtia, Gerli, Santoro, Zampano; Gliozzi, Defrel. A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Magnino, Caso, Mendes, Massolin, Nador, Di Mariano, Oliva, Cotali, Cauz, Olivieri, Sarris, Zanimacchia. Allenatore: Sottil.
