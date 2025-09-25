Torino News
Moviola Torino Pisa, l’episodio chiave del match
Moviola Torino Pisa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2025/2026
L’episodio chiave della moviola del match Torino Pisa, valido per il secondo turno della Coppa Italia 2025/2026. Dirige la sfida l’arbitro Ivano Pezzuto di Lecce. 1° assistente Marco Trinchieri (Milano), 2° Mattia Politi (Lecce). 4° Ufficiale Gianluca Manganiello (Pinerolo). Al Var Manuel Volpi di Arezzo, mentre avar Valerio Marini (Roma 1).
Torino (3-4-3): Paleari; Dembele, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic, Anjorin, Simeone, Lazaro, Asllani, Biraghi, Gineitis, Zapata. Allenatore: Baroni.
Pisa (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Vural, Højholt, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. A disposizione: Nicolas, Vukovic, Tramoni, Tourè, Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosa, Tosi, Lusuardi, Bonfanti. Allenatore: Gilardino.
Torino Pisa LIVE 1-0, Casadei porta subito in vantaggio Baroni
Torino Pisa, clima spettrale al Grande Torino: stadio semi-vuoto. Mentre fuori…