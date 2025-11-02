Moviola Torino Pisa, l'episodio chiave del match - Calcio News 24

Torino News
L’episodio chiave della moviola del match Torino Pisa, valido per la decima giornata di Serie A stagione 2025/2026. Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Assistenti Berti-Colarossi. Quarto ufficiale Allegretta, Var Camplone e Avar Sozza.
MOVIOLA TORINO PISA:
34′ – Rumoreggia il pubblico del Grande Torino. Plaeteali perdite di tempo da parte dei giocatori del Pisa, che (dal canto loro molto furbescamente) approfittanto di ogni occasione per guadagnare secondi preziosi. L’arbitro per il momento non interviene
⚽29′ – GOL DEL PISA: Moreo realizza la doppietta, spiazzato Paleari
27′ – Confermato il rigore
27′ – Controllo del VAR
27′ Calcio di rigore per il Pisa: punito un fallo di Casadei su Vural. Nasce tutto da una ripartenza toscana che coglie i granata di sorpresa, l’ex Inter nel tentativo disperato di recuperare centimetri affonda in area l’avversario (indirizzato sul pallone)
16′ – Il gol è buono. Arbitro nemmeno richiamato al monitor
15′ – Var in azione, presunta irregolarità nel gol
⚽13′ – GOL DEL PISA: Akinsanmiro ci prova e becca la traversa, Leris raccoglie il pallone e lo spizza in centro dove Moreo – di prima al volo – realizza un rigore in movimento. Nulla d fare per Paleari
🔴1′ – Il match è iniziato!
