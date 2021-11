L’episodio chiave del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Torino Udinese

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Azione a dir poco rocambolesca quella che porta al raddoppio del Toro; un susseguirsi di ‘batti e ribatti’ a ridosso della linea di porta fino al tocco finale di Bremer. Inevitabile un controllo al VAR per valutare eventuali spinte, tocchi di mano o fuorigioco ma, dopo circa 1′, Fourneau dà l’ok a Pezzuto ed il gol viene convalidato.

Al 65′ proteste Udinese per un tocco di mano di Djidji che si oppone al tiro a colpo sicuro di Beto. Il difensore granata si lancia in scivolata, tocca sia con il corpo che con la mano e sia per Pezzuto in campo che per Forneau al VAR, il tocco è stato ritenuto non punibile.

