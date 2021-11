Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della tredicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla tredicesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 20 e lunedì 22 novembre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Si riparte dopo la nefasta sosta per le nazionali con un sabato scoppiettante che, a seguire la Dea, vivrà sulla sfida da ex di Maurizio Sarri, impegnato con la sua Lazio al cospetto della Juve. In serata tocca poi a Stefano Pioli vivere un match di particolari emozioni con il suo Milan che cerca punti a Firenze. La domenica prende il via dal Mapei con Mazzarri che rischia di giocarsi una fetta di panchina, al pari di D’Aversa in quel di Salerno. Il clou è però a San Siro, laddove alle 18 l’altro grande ex Luciano Spalletti testerà le ambizioni del suo Napoli. In serata, ecco poi la prima di Shevchenko sulla panchina del Genoa di fronte a Mourinho, prima di un lunedì decisamente più rilassato con due posticipi da acque tranquille.

Sabato 20 novembre

Atalanta-Spezia 0-0 LIVE

Lazio-Juventus ore 18.00

Fiorentina-Milan ore 20.45

Domenica 21 novembre

Sassuolo-Cagliari ore 12.30

Bologna-Venezia ore 15.00

Salernitana-Sampdoria ore 15.00

Inter-Napoli ore 18.00

Genoa-Roma ore 20.45

Lunedì 22 novembre

Hellas Verona-Empoli ore 18.30

Torino-Udinese ore 20.45

CLASSIFICA

Napoli 32

Milan 32

Inter 25

Atalanta 22

Lazio 21

Roma 19

Fiorentina 18

Juventus 18

Bologna 18

Verona 16

Empoli 16

Sassuolo 14

Torino 14

Udinese 14

Venezia 12

Spezia 11

Sampdoria 9

Genoa 9

Salernitana 7

Cagliari 6

