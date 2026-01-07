Serie A
Moviola Torino Udinese, l’episodio chiave del match
Moviola Torino Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2025/2026. Arbitra il Signor. Fabio Maresca, della sezione AIA di Napoli. Assistenti i signori Miniutti e Giuggioli, quarto ufficiale il sig. Manganiello. V.A.R. il sig. Volpi, mentre A.V.A.R. il sig. Di Paolo.
MOVIOLA TORINO UDINESE:
🔴45′ + 2 – Termina 0-0 il primo tempo di Torino Udinese
45′ – Assegnati 2 minuti di recupero
20′ – L’arbitro conferma la posizione regolare di Kabasele, ma annulla ugualmente la rete causa un tocco con il braccio che devia il pallone in rete. Torino Udinese resta sullo 0-0
19′ – Maresca richiamato al VAR
❌18′ – GOL ANNULLATO ALL’UDINESE: Paleari smanaccia male un pallone, lasciando la sfera in posizione pericolosissima dentro la sua area. Dopo un rimpallo il pallone termina a Kabasele che colpisce (bene) e segna. Ma viene fermato tutto per fuorigioco
🔴1′ – Il match inizierà è iniziato
Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Vlašić, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Simeone, Njie. A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Adams, Dembele, Ngonge, Asllani, Tameze, Zapata, Pellini, Acquah . Allenatore: Baroni.
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Atta, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Modesto. Allenatore: Runjaić.