Moviola Torino Udinese, l’episodio chiave del match

Moviola Torino Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/25



L’episodio chiave della moviola del match Torino Udinese, valido per la 33ª giornata della Serie A 2024/25 rinviata a mercoledì 23 ore 18e30. Dirige la sfida l’arbitro Giuseppe Collu.

MOVIOLA TORINO UDINESE:

🔴Il match è iniziato

19 – Battibecco in campo tra Ekkelenkamp e Casadei, l’arbitro riporta subito l’ordine

30′ – Partita maschia, tosta, dura. Tanti contatti in campo, con l’arbitro che sembra prediligere il modello inglese e non scegliere (fin’ora) la via del cartellino

35′ – OCCASIONE UDINESE: Atta trova un ottimo pallone a centro area e infila Milinkovic, l’arbitro però ferma tutto per fuorigioco. Il fischio è arrivato subito, dunque non si tratta di un gol annullato. Il var conferma la decisione

⚽ GOL DEL TORINO: Adams sblocca Torino Udinese! Nasce tutto da un tiro dalla distanza di Ricci murato da Okoye. Linetty piomba allora sul pallone e serve Adams che da ottima posizione non può sbagliare. Il var conferma il gol

45′ 1′ minuto di recupero

45′ + 1 – Fine primo tempo di Torino Udinese

45′ + 1 – Inizia il secondo tempo di Torino Udinese

85′ – ⚽ GOL DEL TORINO: ha segnato Dembele! Veloccimo l’esterno recupera un pallone respinto dalla difesa avversaria e lascia partire un sinistro fulminante. Okoye non ci arriva sul suo palo. Il var conferma la rete