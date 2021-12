Moviola Udinese Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Udinese Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Udinese e Milan, valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Fourneau.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Regolare il gol del vantaggio Udinese al 17′: non c’è fallo di Arslan su Bakayoko nel recupero palla, non c’è fuorigioco di Beto e non vi è nemmeno un tocco con la mano al momento del rimpallo con Maignan.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A