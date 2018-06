Moviola e VAR Argentina-Islanda: gli episodi dubbi della partita

Moviola Argentina-Islanda: proteste argentine per un rigore non concesso su Pavon

Moviola Argentina-Islanda: proteste dei sudamericani per un calcio di rigore non concesso. Al 32′ del secondo tempo, il subentrato Pavon cade a terra in piena area dopo un contatto col difensore islandese Saevarsson. Il fallo sembra esserci, ma l’arbitro Marciniak non rileva gli estremi per la concessione anche dopo aver consultato il Var.

Moviola Argentina-Islanda, gli episodi dubbi della gara d’apertura del Gruppo D: a metà secondo tempo concesso un rigore dubbio all’Albiceleste, poi fallito da Messi

Moviola Argentina-Islanda: episodio arbitrale alquanto dubbio durante il secondo tempo della gara che si sta giocando alla Otkrytiye Arena di Mosca (qui la diretta). Intorno al 18° minuto di gioco della seconda frazione, con le squadre sul risultato di 1-1, l’arbitro polacco Marciniak concede un calcio di rigore agli argentini per un intervento su Aguero. L’attaccante sudamericano, servito in piena area di rigore, viene a contatto con un difensore islandese prima di arrivare sul pallone: il direttore di gara concede la massima punizione (tiro dagli undici metrio poi fallito da Messi) per una decisione che lascia dubbi.