Moviola e Var Atalanta-Inter, gli episodi arbitrali della gara valida per il 12° turno della Serie A 2018/2019. Il match è diretto dall’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli; gli assistenti sono Schenone e Mondin, Mariani è il quarto uomo. Al Var ci sono Guida e Posado (Avar). Con Maresca l’Atalanta conta sette precedenti con 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, l’ultimo dei quali nella stagione in corso (0-1 interno contro il Cagliari). Un solo precedente con l’arbitro per l’Inter: poco più di un mese fa, vittoria nerazzurra in casa della Spal per 2-1.