Moviola e Var Bologna-Inter: gli episodi dubbi del match del Dall’Ara, valevole per la 3ª giornata di Serie A 2018-2019

Sarà l’arbitro Marco di Bello a dirigere la sfida del Dall’Ara tra il Bologna e l’Inter. Il brindisino classe ’81 arbitrerà questa sfida per il secondo anno di fila, dopo quella del 19 settembre dell’anno scorso conclusa per 1-1 e segnata dal rigore, molto contestato, assegnato all’Inter e siglato da Icardi al 77’ di gioco. Inizio di stagione molto attivo per Marco di Bello che da luglio ha già arbitrato ben quattro partite (due di Europa League, una di Champions League, e la sfida di Serie A tra Torino e Roma del 19 agosto). Ad affiancare il brindisino ci sarà una coppia di guardalinee formata dall’imperiese Stefano Alassio e da Alessandro Lo Cicero della sezione Aia di Brescia. Come quarto uomo troviamo invece Eugenio Abbattista di Molfetta. Per quanto riguarda la VAR e l’AVAR, per la partita sono stati scelti rispettivamente Massimiliano Irrati di Pistoia e Mauro Vivenzi di Brescia.

Primo episodio da moviola al 32° del primo tempo. Su una palla sporca al limite dell’area bolognese, Politano serve con un lob Nainggolan che lascia rimbalzare la palla e prima di ricongiungersi ad essa trova l’opposizione di De Maio che blocca il belga con una leggera manata in faccia. Per Di Bello non è rigore.