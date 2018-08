Moviola e Var Torino-Roma: gli episodi dubbi del match del Grande Torino, valevole per la prima giornata di Serie A 2018-2019

Tutto è pronto per l’inizio di campionato anche per il Torino e la Roma che scenderanno in campo alle ore 18. Prima dell’inizio, minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tragedia di Genova dello scorso 14 agosto.

Al minuto 12′ da segnalare intervento duro di Kolarov su De Silvestri che già in precedenza è stato al centro di un duro scontro. Conseguente punizione per il Toro. Per il resto pochi problemi finora per l’arbitro Di Bello.

pt 15′ Fuorigioco su un lancio lungo per il gallo Belotti.

pt 24′ Superata la metà del primo tempo tra Torino e Roma. Per ora nessun episodio dubbio da segnalare.

pt 27′ Dubbio fallo in attacco di Strootman su Izzo fischiato dall’arbitro Di Bello.

pt 29′ Ammonito Fazio per un brutto fallo su Belotti. Punizione per il Toro e primo giallo della partita per la Roma.

pt 40′ Fallo di Under su Belotti su un rimpallo di rimessa laterale. Il nazionale turco protesta con il guardalinee.

pt 42′ Punizione del Toro dopo un duro scontro tra De Rossi e Rincon in centro al campo.

pt 42′ Toro momentaneamente in 10. Rincon fuori dal campo dato che sta perdendo sangue dopo il precedente scontro con De Rossi.

pt 46′ Brutto fallo di Manolas su Belotti che cade a terra dolorante alla schiena.

Dopo 3 minuti di recupero si chiude sullo 0-0 il match tra Torino e Roma.

Sintesi primi 45′ minuti: Buona la direzione di gara dell’arbitro Di Bello in questa prima parte di gara. Poco o nulla da segnalare per quanto riguarda la moviola in campo. Alcuni duri scontri in mezzo al campo, come quello di Fazio al 29′ minuto su Belotti. VAR mai intervenuta finora.

st 1′ GOL DI IAGO FALQUE ANNULLATO DALLA VAR.

Al minuto 46′ di gioco bell’assist di Ola Aina per Iago Falque che insacca in rete. Gol inizialmente convalidato, ma grazie a Massa, alla VAR, il gol è stato annullato: fuorigioco di Ola Aina.

st 9′ Arbitro Di Bello che richiama Meite e Strootman che si stavano strattonando prima della battuta di rimessa laterale.

st 12′ Corretta ammonizione per Iago Falque su una brutta scivolata su Florenzi. Primo giallo anche per i granata.

st 13′ Dubbio fallo in attacco del Torino su Manolas. Punizione per la Roma da rimessa dal fondo.

st 21′ Fallo di Pastore su Iago Falque dopo una buona azione di ripartenza dei granata.

st 35′ Il Toro reclama per un mancato calcio di rigore ai danni di Iago, spinto da tergo da Fazio mentre si avventava su un pallone vagante a porta giallorossa sguarnita: il direttore lascia proseguire e allontana Mazzarri per proteste

st 44′ Dzeko sul taccuino dell’arbitro tra gli ammoniti: si è tolto la maglietta per festeggiare il gol