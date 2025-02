Moviola Venezia Roma, l’episodio chiave del match

Moviola Venezia Roma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025

L’episodio chiave della moviola del match Venezia Roma, valido per la 24ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Zufferli.

L’EPISODIO CHIAVE

9′ – Primo giallo in Serie A per Gourna-Douath, intervento in ritardo su Zerbin

10′ – Primo giallo in Serie A anche per Fila, che entra in ritardo proprio su Gourna-Douath

12′ – Proteste del Venezia per il tocco di mano di Mancini in area: conclusione di Yeboah da distanza ravvicinata e braccio vicino al corpo. Zuferli lascia giocare e il VAR conferma la decisione.

24′ AMMONIZIONE PER CANDÉ! Candé fa fallo su Dybala. Cartellino giallo.

58′ VANTAGGIO DELLA ROMA. Calcio di rigore per la Roma. Angelino va dentro l’area e viene messo giù da Marcandalli. Batte Dybala e palla in rete.

61′ Fallo tattico a centrocampo di Cristante. Cartellino giallo.

69′ Celik commette fallo ai danni di Zerbin. Ammonizione sacrosanta.