L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

11′ Proteste Empoli – I toscani chiedono un rigore per un tocco di mani in area di Faraoni: colpo di testa e poi palla sul braccio per il terzino, Gariglio non interviene e il VAR non lo richiama.

