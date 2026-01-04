Torino News
Moviola Verona Torino: l’episodio chiave del match
Moviola Verona Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2025/2026. Sarà Antonio Rapuano, dalla sezione AIA di Rimini, il direttore di gara. Assistenti i signori Fontemurato e Monaco, quarto ufficiale il signor Di Marco. Mentre V.A.R. il signor Maggioni, con A.V.A.R. il signor Pezzuto.
MOVIOLA VERONA TORINO:
🔴90′ + 5′ – Finisce 0-3 Verona Torino. Casadei, l’ex Simeone e (super) Njie! Baroni torna a vincere, troppo poco per Zanetti
90 + 3′ – ⚽GOL DEL TORINO: La chiude Njie! Secondo gol nato da contropiede su errore di Sarr che sbaglia la sponda. Njie lanciato a rete non si fa ipnotizzare e lascia partire un destro potente
90′ – Assegnati 5 minuti di recupero
88′ – ⚽GOL DEL TORINO: Palla recuperata da Lazaro , Casadei segue l’azione e riceve palla da Njie al limite dell’area. Colpo da biliardo dell’ex Inter che infila in rete nell’angolino basso alla sinistra del portiere
🔴45′ Inizia il secondo tempo di Verona Torino
🔴45′ + 4 – Fine primo tempo di Verona Torino
45′ – Assegnati 3 minuti di recupero
15′ – Zanetti scatenato in panchina. L’arbitro Rapuano lo richiama dopo le lamentele su un fallo (a suo avviso) non assegnato
14′ – Da segnalare la non esultanza del Cholito (ex della partita)
⚽10′ – GOL SIMEONE: “regalo” al limite del clamoroso della difesa scaligera. Giovane cerca ancora Frese. Chiude Coco in angolo, sembra comunque questo lo schema dei padroni di casa per scardinare la difesa avversaria. Bernede serve Nelsson con un pallone difficile, a sua volta quest’ultimo scivola e lascia Simeone davanti a Montipò
🔴1′ – Il match è iniziato