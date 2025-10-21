Mudingayi sicuro: «Inter è una corazzata e Chivu ha sempre avuto grande carisma. Da calciatore...»

Mudingayi parla dell’Inter e non solo, la sua intervista alla Gazzetta: «Inter è una corazzata e Chivu ha sempre avuto carisma». Le parole

Gaby Mudingayi, ex centrocampista che ha vestito le maglie di Inter, Torino e Bologna, ripercorre i suoi esordi con l’Union Saint-Gilloise, la squadra belga che oggi sfida l’Inter in Champions League. Un’occasione per Mudingayi di analizzare l’evoluzione del suo ex club e di esprimere un parere sull’Inter di Chivu. Le parole alla Gazzetta:



COSA C’É DEL SUO UNION SAINT-GILLOISE OGGI – «L’ambiente, rimasto familiare. Ai miei tempi tifosi e squadra erano una cosa sola: a fine partita capitava di ritrovarsi insieme, noi e loro a bere una birra dopo una vittoria. Era un contesto particolare, percepivi la storia di un club glorioso. È stata la palestra che mi ha fatto crescere: mio padre mi ha “costretto” a praticare uno sport per salvarmi dalla strada, all’Union mi sono innamorato del pallone».

I TALENTI DA SEGUIRE – «Hubert è giovane e preparato come lo era Pocognoli, e guida una squadra costruita bene. Occhio a Promise David, potente e gran finalizzatore».

SORPRESO DA CHIVU – «No, l’Inter è una corazzata e lui ha sempre avuto grande carisma. Era così anche da calciatore, sapeva toccare i tasti giusti da leader, ora lo fa in panchina».

