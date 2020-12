Muller sta con Low: «Tutti dovrebbero sostenerlo»

Thomas Muller ha parlato del momento di difficoltà del c.t. Low

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ai microfoni di Sky Germania ha parlato di un suo possibile ritorno in Nazionale e del momento complicato del commissario tecnico Joachim Low.

«Tornare a giocare per la Germania? Questo argomento è ancora molto lontano. Le prossime partite della Nazionale saranno a marzo. Naturalmente ci sono state delle conversazioni ma io adesso sto cercando di aiutare la squadra in cui mi trovo, il mio club, per essere in cima alla classifica e ad avanzare in Champions League. Fin qui tutto bene e cercherò di continuare a fare così. La conferma di Low? Tutti i tedeschi dovrebbero sostenere questa scelta. La federazione ha preso questa decisione, quindi tutti i tedeschi dovrebbero sostenerla. Spero che la squadra sotto la guida di Joachim Low possa fare bene».