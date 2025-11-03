Murgita entusiasta: «Genoa, continuando a battagliare ci si può togliere grandi soddisfazione. Penso che...» - Calcio News 24

Murgita, allenatore del Genoa, ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblu dopo la vittoria contro il Sassuolo

Il Genoa torna a respirare dopo settimane complicate. La vittoria ottenuta nell’ultima giornata di Serie A ha ridato entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente rossoblù. Al termine del match, il tecnico Murgita, visibilmente soddisfatto, ha sottolineato come questo successo rappresenti un segnale chiaro per il futuro: «Siamo vivi, e la vittoria di oggi è un segnale importante».

Il Genoa ha mostrato grinta, organizzazione e compattezza, elementi che nelle ultime partite erano mancati. Murgita, chiamato a guidare temporaneamente la squadra insieme a Criscito dopo l’esonero di Vieira, ha saputo trasmettere serenità e determinazione a un gruppo che aveva bisogno di ritrovare fiducia. «I ragazzi hanno dato tutto – ha dichiarato l’allenatore – e questo è ciò che conta. La risposta che aspettavamo è arrivata».

Sul campo si è visto un Genoa più equilibrato e maturo, capace di soffrire nei momenti giusti e di colpire con lucidità. La squadra ligure è riuscita a ribaltare un periodo negativo grazie a una prova di carattere, sostenuta da un pubblico straordinario che non ha mai smesso di incitare. Murgita ha elogiato in particolare lo spirito del gruppo: «Non era facile, ma i ragazzi hanno reagito da squadra vera. Questa vittoria è per loro e per i nostri tifosi».

Per il Genoa, la sfida vinta non è solo una questione di punti: è soprattutto una scossa emotiva. La classifica resta corta e difficile, ma la sensazione è che qualcosa si sia finalmente sbloccato. «Il lavoro quotidiano paga – ha ribadito Murgita – e se continuiamo su questa strada possiamo toglierci delle soddisfazioni».

Il tecnico rossoblù ha poi analizzato alcuni aspetti tattici, evidenziando la solidità difensiva e la maggiore precisione nelle ripartenze. Il Genoa, infatti, ha saputo gestire meglio i tempi della gara e ha mostrato un atteggiamento più propositivo, segno di una mentalità che sta cambiando.

Il successo, arrivato grazie alla rete nel finale, rappresenta per il Genoa una spinta vitale. Il club ligure, con la guida momentanea di Murgita, ha ritrovato compattezza e determinazione, elementi fondamentali per risalire la classifica. La parola d’ordine ora è continuità: il Genoa vuole dimostrare che questa vittoria non è un caso, ma l’inizio di una rinascita costruita su sacrificio, cuore e appartenenza ai colori rossoblù.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A