Atalanta, Muriel: «Due mesi importantissimi, siamo molto carichi»

Luis Muriel è stato premiato come “Player Of The Month” di febbraio dai tifosi dell’Atalanta. Le parole al sito ufficiale dei bergamaschi.

STAGIONE – «Sono due mesi importantissimi per confermarci un’altra volta lì sopra, nei posti che in questi anni l’Atalanta ha saputo meritarsi. Siamo molto carichi e abbiamo una gran bella opportunità davanti».

ESPLOSIONE – «Merito di Gasperini che in questo anno e mezzo che sono a Bergamo mi ha chiesto di non cercare solo la fase della finalizzazione ma anche di fare il rifinitore. Duvan Zapata l’anno scorso aveva fatto tanti assist e anch’io sono contento di aiutare i miei compagni a segnare».

GOL PIU’ BELLO – «Il mio gol più bello è stato quello all’Ajax a inizio dicembre che ci ha dato la sicurezza del passaggio del turno in Champions League. Sono quei gol che fai e consentono alla squadra di vincere. Sono cose che rimangono per tanto».