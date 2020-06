Il Milan perde Matteo Musacchio che dovrà sottoporsi ad un’operazione alla caviglia: questo il comunicato della società

Aveva dato forfait per la semifinale di ritorno contro la Juventus. Lo stop di Matteo Musacchio però non sarà breve.

Come riporta il Milan in un comunicato infatti il calciatore dovrà essere operato in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione verrà eseguita dal professor Ramon Cugat la prossima settimana a Barcellona.