Atalanta, Musah: «Qui c’è un club serio. Vi svelo perché ho scelto la Dea»

Musah e la nuova sfida all’Atalanta: «Qui si lavora con umiltà e spirito di sacrificio». E il centrocampista è pronto a prendersi sempre più spazio

Yunus Musah ha iniziato una nuova avventura in Serie A con la maglia dell’Atalanta, club che lo ha accolto in prestito dal Milan con diritto di riscatto. In una lunga intervista concessa a L’Eco di Bergamo, il centrocampista statunitense ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a scegliere la “Dea” e le sue ambizioni per questa fase della carriera.

Musah ha spiegato di aver sempre avuto una grande considerazione per l’Atalanta, anche da avversario: «Da fuori ho sempre visto la Dea come una squadra tosta, organizzata e difficile da affrontare. Quando è arrivata la possibilità di venire a Bergamo, non ho avuto dubbi. L’Atalanta è la scelta perfetta per continuare a crescere».

Il giocatore americano ha sottolineato come la fiducia ricevuta dalla società abbia avuto un ruolo determinante nella sua decisione: «Giocare la Champions League è una motivazione enorme, ma quello che mi ha colpito di più è stata la fiducia immediata di Percassi, D’Amico e del mister Juric. Ho sentito subito che questo era il posto giusto per me».

Fin dai primi allenamenti, Musah ha compreso la filosofia che contraddistingue l’Atalanta: lavoro, umiltà e spirito di gruppo. «Appena arrivato ho capito perché la squadra è così rispettata in Italia e in Europa. Qui si lavora duro, con serietà e spirito di sacrificio. Ogni giorno in allenamento si percepisce un’energia positiva: tutti vogliono dare il massimo per i compagni e per il club».

Sul piano tattico, Musah ha spiegato di trovarsi perfettamente a suo agio nel sistema di gioco dell’Atalanta, dove può esprimere le sue qualità di corsa e intensità. «Mi piace stare in mezzo al campo, dove posso contribuire sia in fase difensiva che offensiva. Ma sono pronto ad adattarmi anche sulle fasce o dietro le punte, se la squadra ne ha bisogno».

Il centrocampista ha poi parlato dei compagni da cui sta imparando: «Giocatori come Ederson, de Roon e Pasalic sono esempi perfetti di professionalità. Sto cercando di apprendere da loro ogni giorno».

Per il futuro, Musah punta a diventare un giocatore più incisivo: «Voglio essere più decisivo negli ultimi metri, segnare e servire più assist. So che posso crescere tanto, e all’Atalanta ho trovato l’ambiente ideale per farlo».

Con queste parole, Yunus Musah ha ribadito la sua determinazione e la convinzione di poter fare un salto di qualità nella sua esperienza con l'Atalanta, una realtà ormai sinonimo di lavoro, crescita e ambizione.