Musah sicuro: «Milan, noi vogliamo vincere un trofeo! Volevamo dare questo messaggio a tutti» - Calcio News 24

Musah, giocatore del Milan, ha voluto commentare così la vittoria ai danni della Juve: concentrandosi sulla finale che sarà contro l’Inter

Musah ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv dopo la vittoria in rimonta del Milan contro la Juve: tra la partita con i bianconeri, la sua impronta decisiva al match e ovviamente qualche parola sulla finale contro l’Inter.



MUSAH – «Penso che la squadra, come vista nel secondo tempo, ha molta voglia di essere in finale e vincere un trofeo. Abbiamo lavorato tanto, quello era il messaggio. Non vogliamo buttare via questa opportunità. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma è venuta perche ci abbiamo messo tanta grinta. Tra di noi c’è tanta unione. Nelle ultime settimane le cose non sono andate molto bene. Abbiamo avuto questa opportunità e l’abbiamo sfruttata. Adesso siamo molto concentrati per provare a vincere il titolo lunedì».