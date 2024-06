Musah ELOGIA Pulisic: «La sua stagione al Milan? Merito di Stefano Pioli e del suo GRANDE LAVORO»

Musah centrocampista del Milan, dal ritiro USA, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Pioli e della stagione rossonera

Il centrocampista del Milan Musah ha parlato in conferenza stampa dal ritiro USA del suo compagno rossonero Pulisic, oltre che alla stagione con Stefano Pioli in panchina.

PAROLE – «Pulisic è cresciuto tanto giocando sulla fascia destra, è stato molto efficace in questa stagione, ha segnato così tanti gol e ha fatto assist ed è stato il migliore attaccante nella nostra squadra. L’allenatore gli ha dato fiducia. Aveva fiducia in lui, ed è stata una cosa reciproca. E la fiducia che l’allenatore gli ha dato si è vista poi in campo».