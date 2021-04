Nacho: «Noi favoriti contro il Liverpool? Siamo concentrati. Su Salah…»

Nacho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool: le sue parole

REAL MADRID – «L’allenatore ha detto di recente che avremmo meritato di lottare per questo campionato. Ed eccoci qui. Meritiamo rispetto e meritiamo di lottare per LaLiga e la Champions League. Siamo in un club che viviamo ogni minuto sotto pressione. Ora quando arrivano queste sfide, diamo il massimo per cercare di alzare un titolo».

FINALE 2018 – «Salah non ha detto bugie a MARCA (“È cambiato che noi siamo campioni e loro no” ndr). Da quella finale abbiamo perso Cristiano e loro sono campioni. Ma non c’è molta differenza. Siamo arrivati ​​in un momento molto positivo. Ci siamo concentrati sul match».

RITIRARSI AL MADRID – «Se si presentassero le circostanze per me finire qui la carriera, sarebbe fantastico. Sarebbe il mio sogno. Ma se vedo un momento complicato qui, allora parlerei con la società. Ogni estate parlo con l’allenatore il club, andiamo anno dopo anno. Ma ora sono molto felice, felicissimo di essere a casa».

SERGIO RAMOS – «Sergio è un compagno di squadra, è un amico. Perché è il capitano e non lo sarà in questo momento chiave. Come compagno di squadra, amico e madridista dico solo che la cosa migliore per il club è che rimanga. E come amico dI Ramos, la cosa migliore per lui è che rimanga anche lui».