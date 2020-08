Nagelsmann: «Con l’Atletico dovremo avere pazienza» – VIDEO

Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa in vista del delicato quarto di Champions League contro l’Atletico Madrid

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa in vista del quarto di Champions League contro l’Atletico Madrid. Le sue parole.

«Ho già detto che sarà importante avere pazienza perchè l’Atletico non prende molti gol. Hanno la seconda difesa della Liga benchè prima del Coronavirus non avessero giocato sempre bene. Hanno concesso poco, un dato ancora più impressionante dopo la ripresa. Hanno concesso poco anche in Champions League».