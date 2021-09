Nagelsmann sicuro: «Il Barcellona non è peggiorato dopo l’addio di Messi»

Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco

MESSI – «Certamente non hanno più l’imprevedibilità di un giocatore come lui, ma il Barcellona ha anche altri giocatori che ricoprono un ruolo molto importante, come ad esempio Frenke de Jong e Pedri. Siamo pronti a tutto e non sono del parere che siano molto peggiorati».

MATCH – «Sarà una gara equilibrata tra due potenze del calcio europeo, le due squadre favorite per superare al primo posto il girone quindi sarà importante fare bene, partire con il piede giusto e non essere costretti poi ad inseguire. Sappiamo che abbiamo tante qualità, possiamo fare una grande partita e ci proveremo».