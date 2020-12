Nainggolan: «Ho letto cose assurde, ora voglio far parlare il campo»

Radja Nainggolan ha parlato ai giornalisti presenti all’aeroporto di Cagliari dopo il suo arrivo nel capoluogo sardo. Le parole del belga

STATO DI FORMA – «Mi sento bene fisicamente e mi piace giocare a calcio. Spero di potermi di nuovo divertire sul campo. Voglio far bene in campo e non far parlare di me soltanto perché non gioco e i motivi. Ho letto cose assurde. Finalmente sono tornato, per la terza volta. Ho parlato con Di Francesco, mi voleva già in estate».

CAGLIARI – «Vedo una squadra abbastanza forte e competitiva, solo che serve più continuità durante le partite. Ci sono tanti giovani nuovi e non è facile, spero di mettere la mia esperienza a disposizione dei ragazzi».