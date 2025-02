Nainggolan: «Mi hanno trattato come Pablo Escobar, le mie accuse sono queste»

Le parole di Radja Nainggolan, ex centrocampista con un passato in Serie A, sul suo arresto per traffico di droga. I dettagli

Radja Nainggolan, ex centrocampista dii Cagliari, Roma ed Inter, ha parlato a Het Laatste Nieuws delle sua accuse per traffico di droga.

LE PAROLE – «Sono stato interrogato per quattro ore. Quando mi hanno presentato davanti al giudice istruttore erano già le sei di sera. Mi hanno detto che avrei trascorso tutta la notte in cella; era come se avessero arrestato Pablo Escobar, nonostante fossi legato al caso solo perché è coinvolto un mio amico. Non mi hanno fatto domande sulla droga. Volevano solo sapere che tipo di rapporto avevo con questa persona. La prigione? È stata un’esperienza molto strana, che non vorrei più rivivere. Mi hanno presentato come uno spacciatore di droga».