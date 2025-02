Nakata ricorda i suoi anni in Serie A: «L’esordio contro Zidane e Del Piero fu indimenticabile; grazie al calcio ho ottenuto questo»

Le parole di Hidetoshi Nakata, uno dei primi calciatori giapponesi nella storia della Serie A, sui suoi anni in Italia

Hidetoshi Nakata, ex calciatore di Perugia, Roma, Parma, Bologna e Fiorentina, ha raccontato a RivistaUndici i suoi anni in Serie A. Di seguito le sue parole

ARRIVO IN ITALIA – «Sono arrivato in Italia a 21 anni, non avevo mai giocato all’estero, se non con la maglia della Nazionale giapponese. La Serie A, all’epoca, era il miglior campionato al mondo e attirava i calciatori più talentuosi a livello internazionale. L’esordio contro la Juventus di Zidane e Del Piero (prima giornata della stagione 1998/99, ndr) è ovviamente indimenticabile. Ricordo lo stadio gremito di turisti e giornalisti giapponesi, non ti nascondo di aver sentito una certa pressione…».

ACCUSE DI ESSERE ARRIVATO IN ITALIA SOLO PER IL MARKETING – «Non avevo il controllo sul giudizio altrui; l’unica cosa che potessi fare era impegnarmi al massimo. Sta a te, poi, dare o meno importanza a certe voci. Oggettivamente, non potevo controllare le opinioni degli altri. Potevo, però, sfruttando le mie qualità, provare a fargli cambiare idea. Per me il risultato del campo era fondamentale, il resto contava poco. A dirla tutta, determinate etichette non mi hanno mai pesato».

RICORDO PIU’ BELLO DEL CALCIO – «Anche oggi riesco ad avere rapporti umani e professionali unici, grazie al mio percorso in questo sport. Oggi sono qui, a parlare con te, proprio per dei traguardi raggiunti nel rettangolo di gioco. Senza calcio, probabilmente, non sarei riuscito a costruire quello che sono riuscito a costruire oggi. Non avrei avuto le stesse possibilità».