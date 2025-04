Il suggerimento di Nani al Manchester United: «Vorrei vederlo in Inghilterra. Abbiamo bisogno di giocatori»

Per la fase offensiva del Manchester United arriva direttamente da Nani il suggerimento in vista della sessione estiva di calciomercato

Al portale frnacese FootMercato ha parlato Nani, ex giocatore del Manchester United e dello Sporting, che in vista del mercato estivo suggerise ai Red Devils il profilo di Viktor Gyokeres.

Già in cima alla lista dei desideri del Manchester United, dato il passato da tecnico dei portoghesi di Ruben Amorim, Nani ha commentato così le voci sul suo possibile arrivo: «È un giocatore che è pronto a evolversi in Premier League, fidatevi di me».

Poi ha proseguito: «Un anno fa avrei detto di no, perché in Premier League i difensori lo avrebbero divorato. Gli piace correre con il pallone. Mi piacerebbe vederlo al Manchester United. Abbiamo bisogno di giocatori. Se si unisce al Manchester United e fa ciò che fa ora sarei molto felice. Segna così tanti gol, ogni settimana, e quando non segna, fa assist. Crea per la squadra. È molto potente e può correre per 90 minuti alla stessa velocità».