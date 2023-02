Nantes, Lafont: «Siamo coscienti delle nostre qualità»

Le parole di Alban Lafont, portiere del Nantes, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno di Europa League con la Juventus

IL NANTES NON HA MAI ELIMINATO UN’ITALIANA – «Questo aggiunge un po’ di difficoltà alla storia della partita, ma in squadra non parliamo di questo. Questo è il passato, domani è il presente ed è differente. Crediamo alla svolta grazie alla prima partita. Non credo che questa statistica farà la differenza domani».

L’OBIETTIVO IN EUROPA LEAGUE – «La prima parte di stagione è stata molto difficile ma dopo abbiamo parlato insieme per cambiare quello che succedeva in campo. Siamo coscienti della qualità che abbiamo in squadra e domani cercheremo di passare il turno in Europa League».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM