Napoli, a breve incontro con l’agente di Koulibaly: può essere l’estate dell’addio

Il Napoli incontrerà a breve l’agente di Kalidou Koulibaly. C’è da pianificare il futuro che per il difensore potrebbe essere lontano dagli azzurri

Sono ormai due estati che in casa Napoli si parla dell’ipotetica cessione di Kalidou Koulibaly, e la terza potrebbe essere quella decisiva. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, è previsto a breve un incontro tra il club azzurro e Fali Ramadani, agente del senegalese, per arrivare alla soluzione più praticabile sia per i partenopei che per il calciatore.

Probabilmente questa potrebbe essere l’estate giusta per congedarsi da parte di Koulibaly, che non ha più quella valutazione da 108 milioni di sterline di qualche anno fa, ma che è arrivato all’apice della sua maturazione.