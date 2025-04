Napoli, Acquafresca è sicuro di Conte: «Ovunque va, vince. Conferma di essere uno dei migliori in circolazione»

Napoli, Acquafresca è sicuro di Conte. Le dichiarazioni dell’ex Inter e Cagliari sull’allenatore dei partenopei

A L’interista ha parlato Robert Acquafresca, ex giocatore di Inter e Cagliari, passato da Antonio Conte ai tempi dell’Atalanta, ed ha commentato la sfida scudetto che lo vede protagonista contro l’Inter.

LOTTA SCUDETTO – «La squadra di Conte rimarrà in lotta con l’Inter fino alla fine. Sono contento per mister Conte, perché dove va, va, ma le sue squadre lottano sempre per vincere lo Scudetto. Conferma dunque di essere uno dei migliori allenatori in circolazione».

LAUTARO MARTINEZ-THURAM – «Sono una coppia consolidata, si trovano a meraviglia. Di Lautaro va detto che ha reso molto prima con Lukaku e poi con Thuram, dunque penso che sia proprio bravo a giocare con un altro compagno ed a farlo sentire a proprio agio. Quante coppie vedo migliori di questa in circolazione?Una cosa è certa: è senza dubbio la coppia migliore del campionato italiano».