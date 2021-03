Napoli, ag. Di Lorenzo: «Domani titolare con l’Italia»

L’agente di Giovanni Di Lorenzo ha parlato del calciatore del Napoli che domani potrebbe giocare con l’Italia

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del suo assistito annunciato che domani dovrebbe scendere in campo dal 1′ con la maglia dell’Italia.

NAZIONALE – «Di Lorenzo dovrebbe giocare, nella scorsa partita ha giocato mezz’ora e nella prossima dovrebbe giocare dall’inizio. Sicuramente il Napoli nelle ultime settimane è migliorato nella condizione fisica e mentale. Ha recuperato tutti i calciatori e avendo avuto tutta la squadra a disposizione si è lavorato nella migliore maniera possibile. Dal punto di vista mentale è diventato tutto più facile, poi con le vittorie aumenta l’autostima».

GATTUSO – «Non ho parlato con lui ma il mio pensiero è che, a prescindere dalla posizione in campionato e dalla volontà di ravvedersi del presidente, non resterà a Napoli. Gli azzurri andranno alla ricerca di un nuovo allenatore. Penso che al suo posto tutti noi dopo la violenza mediatica ricevuta e la non difesa da parte del club saremo andati tutti via».