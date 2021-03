Marek Hamsik è tornato in Europa, trasferendosi al Goteborg, ma si susseguono le voci su un possibile ritorno al Napoli

Marek Hamsik e il Napoli sono legati da un filo indissolubile e c’è chi spera in un suo possibile ritorno in azzurro. Voci che, negli ultimi giorni, si starebbero intensificando dopo il passaggio dello slovacco al Goteborg. A parlare è stato Juraj Venglos, agente di Hamsik, ai microfoni di Radio Marte.

«Ritorno al Napoli? Tutto è possibile, in questo momento ovviamente stiamo cominciando una nuova avventura e siamo concentrati su di essa. L’estate sarà lunga. Tutto è possibile. Al Napoli manca Hamsik? Sicuramente, lui è stato lì 11 anni ed era una istituzione per questo club. Ma è reciproco: gli mancano il Napoli e la città, rappresenta per lui una seconda casa. Magari un giorno tornerà».