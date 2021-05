Napoli, ag. Osimhen: «Spalletti un allenatore top, Victor sarà il suo bomber»

L’agente di Victor Osimhen ha parlato del sempre più probabile arrivo al Napoli di Luciano Spalletti

William D’Avila, agente di Victor Osimhen, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’ormai sempre più probabile arrivo in azzurro di Luciano Spalletti.

«Sarà ottimo per la squadra avere un top coach come Spalletti. Il 4-2-3-1 sarà il modulo e sarà Victor il terminale offensivo. Champions League? Osimhen è deluso per la mancata qualificazione, ma l’Europa League è un torneo prestigioso. E’ stato incredibile, Victor era sicuro di poter battere il Verona. Non conosco le cause di quel pareggio però. Lui è in Nigeria con la sua famiglia e poi raggiungerà la nazionale per due amichevoli prima di andare in vacanza».