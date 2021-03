Napoli, l’agente di Osimhen: «Pronto per giocare, questo il suo obiettivo»

Victor Osimhen sarebbe pronto già per tornare in campo dopo il brutto episodio contro l’Atalanta: ecco le parole dell’agente

Victor Osimhen sarebbe pronto a tornare in campo, almeno secondo le parole dell’agente a Radio Ksiss Kiss.

«Sono tre giorni che si allena in gruppo ed è pronto per giocare, sta molto bene. È impaziente di tornare a giocare e può giocare dal primo minuto contro il Sassuolo, ma tutto dipenderà da quanto dirà lo staff medico e sanitario del Napoli. È felice del riconoscimento di miglior calciatore della Nigeria, ma vuole far bene col Napoli, migliorare giorno dopo giorno. Vuole giocare la Champions League con il Napoli, è un suo obiettivo».