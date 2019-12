Napoli, agente Hysaj: «Speriamo giochi di più con Gattuso»

Poche presenze con Ancelotti, il futuro di Hysaj al Napoli dipende dall’utilizzo che ne farà Gattuso da qui a gennaio

Mario Giuffreddi, l’agente di Hysaj, ha parlato a Radio KissKiss Napoli del futuro del suo assistito. «Quest’anno è stato poco utilizzato e non ce lo aspettavamo. Spero che Gattuso possa dargli più spazio e convincerlo a rimanere. Se da qui a gennaio avrà poco spazio, andrà via. Se invece giocherà, proverà a dare il suo apporto fino a giugno».

«Ieri ho cominciato a fare qualche ragionamento con la società, a cui non conviene tenerlo se non gioca, anche dal punto di vista economico visto che in estate poi sarà in scadenza. Per tre anni Hysaj è stato il miglior terzino della Serie A».