Napoli, parla l’agente di Mario Rui: «Gattuso? Tutte cose inventate»

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato del presunto diverbio tra Gattuso e il terzino portoghese. Ecco le sue parole

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato a Radio Kiss Kiss del presunto diverbio in allenamento tra il portoghese e Gattuso.

«Come sempre i giornalisti a Napoli sono i numeri uno in assoluto nel mondo perché ho sentito dire che Mario è stato cacciato da Gattuso, o che aveva trattato male un giocatore della Primavera. Tutte cose non vere che non si sono verificate. Mario Rui accoglie sempre come fratelli più piccoli i giovani della Primavera. sono Non ha avuto nessun problema Gattuso nè tantomeno con un ragazzino».