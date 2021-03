Napoli, agente Zaccagni: «C’è stato un corteggiamento incessante ma…»

Mattia Zaccagni è stato cercato incessantemente dal Napoli nel mercato invernale: parola dell’agente del centrocampista del Verona

Mattia Zaccagni è stato molto vicino al Napoli. Parola dell’agente, Fausto Pari, a Radio Kiss Kiss.

«Il corteggiamento c’è stato, incessante e pesante a gennaio. Poi le cose sono andate in altra maniera. Come tanti club, il Napoli non aveva le risorse per fare l’operazione. Era stata imbastita un’operazione per giugno, un discorso simile all’affare Rrahmani della scorsa stagione. Non si è chiuso perché a fine gennaio è scoppiato il casino a Napoli e il mercato è stato accantonato. L’interesse è forte e c’è tuttora, ma di queste cose bisogna parlare con Giuntoli».