Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas passando per Gilmour: e il club pensa ai loro riscatti!

Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas e Gilmour: il club pensa ai loro riscatti e Conte se li gode per la corsa Champions

Il Napoli di Antonio Conte, allenatore salentino esperto nella gestione dei gruppi vincenti, ha trovato energie fresche e protagonisti inattesi in una fase cruciale della stagione. Tra infortuni pesanti e correttivi offensivi introdotti nel mercato di gennaio, gli azzurri hanno riscoperto giocatori capaci di cambiare volto alla squadra e di incidere nella corsa verso la Champions League.

Come racconta il Corriere dello Sport, il successo contro il Torino ha confermato la crescita di tre uomini diventati centrali nel nuovo equilibrio partenopeo: Alisson Santos, esterno brasiliano rapido e imprevedibile, Eljif Elmas, centrocampista macedone duttile e intelligente tatticamente, e Billy Gilmour, regista scozzese dotato di visione e ordine.

Gilmour ritrova spazio e detta i tempi

Tra i segnali più incoraggianti c’è il ritorno ad alti livelli di Billy Gilmour, mediano scozzese che ha saputo prendere in mano la regia del Napoli nel momento del bisogno. Dopo un lungo stop dovuto a un intervento per risolvere la pubalgia, il centrocampista ex Chelsea è tornato a dare qualità e ritmo alla manovra, offrendo una prestazione di spessore proprio contro il Torino.

Conte, che aveva fortemente voluto il giocatore, lo considera una pedina preziosa per equilibrio e personalità. La sua presenza davanti alla difesa permette al Napoli di ritrovare ordine e pulizia nelle uscite, soprattutto in assenza di Stanislav Lobotka, regista slovacco fondamentale negli ingranaggi della squadra.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Elmas, il jolly che conosce Napoli

Accanto a lui si è rilanciato Eljif Elmas, centrocampista offensivo macedone che rappresenta una risorsa totale per duttilità e spirito di sacrificio. Il suo ritorno in azzurro ha ridato a Conte un calciatore capace di muoversi da mezzala, trequartista o mediano senza perdere lucidità e incisività.

Il macedone conosce bene l’ambiente partenopeo e si sta confermando un elemento utilissimo in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza. La sua capacità di adattarsi alle esigenze tattiche è diventata una vera arma per il Napoli.

Alisson Santos, la sorpresa che accende il Maradona

L’altra grande novità è Alisson Santos, esterno brasiliano che nelle ultime settimane ha conquistato spazio, applausi e fiducia. Le sue accelerazioni, i dribbling e i gol pesanti hanno acceso il Maradona, riportando entusiasmo e imprevedibilità sulla corsia sinistra.

Il Napoli adesso si gode tre uomini ritrovati nel momento più delicato. E nella volata Champions, i nomi di Gilmour, Elmas e Alisson Santos stanno diventando sempre più decisivi.