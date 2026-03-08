Napoli, Alisson Santos sulle orme di Kvaratskhelia: è già nata una stella! Dal paragone all’entusiasmo dei tifosi, sognando la Seleção

Napoli, Alisson Santos sulle orme di Kvaratskhelia: è già nata una stella! Il paragone con l’esterno georgiano e l’entusiasmo dei tifosi

A Napoli è nata una nuova stella, anche questa volta sulla fascia sinistra. Alisson Santos, esterno brasiliano classe 2002, sta conquistando il cuore dei tifosi partenopei con le sue accelerazioni e giocate decisive. Arrivato a gennaio dallo Sporting CP, il giovane attaccante ha trovato la sua dimensione sotto la guida di Antonio Conte, che lo ha lanciato con fiducia nel cuore della manovra offensiva azzurra.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il paragone con l’ex stella del Napoli Khvicha Kvaratskhelia non è lontano: entrambi hanno una capacità innata di entusiasmare i tifosi con il loro dribbling e la loro creatività. Nonostante le differenze fisiche – Alisson è meno potente di Kvara – la sua abilità nel “surfare” tra gli avversari lo rende un giocatore di grande impatto. Due gol segnati al Maradona, nella stessa porta e nello stesso angolo, sono stati decisivi nelle vittorie contro Roma e Torino, confermando il suo talento.

Oltre ai gol, Alisson ha ereditato un altro simbolo da Kvara: l’appartamento a Posillipo, con vista mare, dove si sta godendo il suo nuovo capitolo a Napoli. Come Khvicha Kvaratskhelia, anche Alisson ha scelto il Napoli tra diverse proposte, ma con un approccio diverso: se per Kvara Napoli rappresentava un trampolino di lancio, per il brasiliano è un punto di arrivo, un luogo dove mettere radici e magari conquistare anche la nazionale brasiliana.

Il sogno di Alisson è quello di arrivare in Seleção, e le sue recenti prestazioni potrebbero aprirgli le porte. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti, grande osservatore dei talenti azzurri, ha già mostrato interesse per il giovane, che potrebbe essere una valida opzione per la nazionale brasiliana in futuro. Con la titolarità ormai conquistata a Napoli, Alisson si sta facendo strada e punta a dimostrare il suo valore anche a livello internazionale.

In questo “marzo magico” per il Napoli, Alisson Santos sta scrivendo la sua storia, dribblando avversari e pensando in grande. La sua ascesa potrebbe essere solo all’inizio, ma la città di Napoli è già pronta a sostenere la sua nuova stella.